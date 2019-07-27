شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص 1 % من رسوم توثيق العقود لأندية المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة تخصيص قيمة 1 % من رسوم توثيق عقود لاعبى الدورى الممتاز، لأندية القسمين الثانى والثالث كنوع من الدعم المالى لهم. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجارى، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي : الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصري.

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