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شكرا لقرائتكم خبر عن زي السنة دي.. كم قمة كانت تحصيل حاصل بين الأهلى والزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
إذا كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الأحد فى ختام منافسات دورى موسم 2018 ـ 2019 تعد تحصيل ولن تؤثر نتيجتها علي أى شئ، بعدما حسم الأحمر الدرع لصالحه للعام الرابع على التوالي.. فهذة ليست المرة الأولي التى يحدث فيها ذلك، إذ سبق وتكرر الامر من قبل 13 مرة .
1 ـ القمة 29 موسم 1964/1965
استضافها ملعب الزمالك بميت عقبة وسط في 30 ابريل 1965، وكان الأبيض قد توج قبلها بأسبوعين حيث دخل المباراة وفى جعبته 33 نقطة بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
ونجح الزمالك في الاحتفال باللقب والقمة بالفوز 2 ـ 1 ، سجل هدفى الزمالك حمادة إمام، وسجل رفعت الفناجيلي هدف الأهلي .
2 ـ القمة 44 موسم 1978/1979
أقيمت على ستاد القاهرة في 23 مارس 1979 في الأسبوع قبل الأخير، كان الأهلي قد حسم درع الدوري قبلها بأسبوع ، وانتهت بالتعادل 1 ـ 1 ليحافظ الأهلي في هذا الموسم على سجله خاليا من الهزائم ، و سجل له حمدي جمعة ، وتعادل للزمالك على خليل.
على خليل والخطيب
3 ـ القمة 56 موسم 1984/1985
القمة هذا الموسم جاءت في ختام الدوري في 26 مايو 1985 ، وفاز الزمالك 2 / 1 عن طريق طارق يحيى، والغاني كوارشي للزمالك، و سجل للأهلى علاء ميهوب .
4 ـ القمة 58 موسم 1985/19864
قبلها بكثير حسم الأهلي الدوري للعام الثاني على التوالي كما أنه نجح للمرة الثالثة الخروج من الموسم دون هزيمة ، بعد انتهاء القمة بالتعادل 1 / 1 سجل للزمالك أشرف قاسم ومجدى عبد الغنى للأهلى.
5 ـ القمة 71 في موسم 1992/1993
فاز الزمالك بهدف سجله أيمن منصور ورغم أن المباراة كانت فى نهاية الموسم ألا أنها كانت مؤجلة من الأسبوع 18 ، وشهد هذا الموسم ظاهرة تحدث لأول مرة في التاريخ بفوز الأبيض على الأحمر ذهابا وعودة .
وكان الزمالك قد حسم اللقب رسميا للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على بلدية المحلة في الأسبوع الأخير.
6 ـ القمة 75 موسم 1994/1995
في ختام دوري 1995، واصل الأهلي فشله للمرة السادسة في تحقيق أي فوز في القمة التى تأتى بمثابة التحصيل حاصل، بعد التعادل 1/1 سجل للأحمر إبراهيم حسن، و نبيل محمود للزمالك، وكان الأهلي قد حسم اللقب قبلها بأسبوعين.
أحداث مثيرة شهدتها مباراة القمة فى نهاية هذا الموسم في الأسبوع قبل الأخير يوم 9 إبريل 1999 ، حيث انسحب الزمالك بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة ، أثر طرد أيمن عبدالعزيز ، وتحسب النتيجة للأهلى ، ويؤكد فوزه رايح جاي على الزمالك، وكان الأحمر قد حسم الدرع للموسم السادس على التوالي قبلها بثلاثة أسابيع.
8 ـ القمة 85 موسم 1999/2000
أقيمت بعد أسبوعين من حسم الأهلي الدوري للموسم السابع على التوالي، وتحديدا فى 17 يوليو 2000وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.
قمة الأهلى والزمالك
9 ـ القمة 99 موسم 2006/2007
الأهلى كان قد حسم الدورى قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، وفضل اراحة 7 لاعبين أساسيين بصفوفه ، ليفوز الزمالك 2 / 0 وذلك فى مايو 2007.
10 ــ القمة 110 موسم 2014/2015
هذا الموسم شهد نجاح الزمالك في استعادة لقب الدوري بعد غياب 10 سنوات، لكن فى المقابل فاز الأهلى بقمة التحصيل حاصل بهدفين عن طريق مؤمن زكريا في 21 يوليو 2015.
مؤمن زكريا يسجل فى الزمالك مع الأهلى
11 ـ القمة 112 موسم 2015/2016
انتهت بالتعادل السلبى في 9 يوليو 2016، وكان الأهلي قد فاز باللقب قبل تلك المواجهة التى أقيمت على ستاد السويس.
12 ـ القمة 114 موسم 2016/2017
الأهلي حسم اللقب قبل القمة التى فاز فيها على الزمالك بهدفين دون رد في 17 يوليو 2017، على ملعب برج العرب، سجلهما
القمة 114
13 ــ القمة 116 موسم 2017/2018
هذا الموسم الزمالك احتل المركز الرابع فى الدوري، إلا انه دفاع عن كرامته ، ونجح فى هزيمة الأهلي في ختام الموسم الماضي 2 ـ 1.
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