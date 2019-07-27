شكرا لقرائتكم خبر عن زي السنة دي.. كم قمة كانت تحصيل حاصل بين الأهلى والزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الأحد فى ختام منافسات دورى موسم 2018 ـ 2019 تعد تحصيل ولن تؤثر نتيجتها علي أى شئ، بعدما حسم الأحمر الدرع لصالحه للعام الرابع على التوالي.. فهذة ليست المرة الأولي التى يحدث فيها ذلك، إذ سبق وتكرر الامر من قبل 13 مرة .

1 ـ القمة 29 موسم 1964/1965

استضافها ملعب الزمالك بميت عقبة وسط في 30 ابريل 1965، وكان الأبيض قد توج قبلها بأسبوعين حيث دخل المباراة وفى جعبته 33 نقطة بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ونجح الزمالك في الاحتفال باللقب والقمة بالفوز 2 ـ 1 ، سجل هدفى الزمالك حمادة إمام، وسجل رفعت الفناجيلي هدف الأهلي .

2 ـ القمة 44 موسم 1978/1979

أقيمت على ستاد القاهرة في 23 مارس 1979 في الأسبوع قبل الأخير، كان الأهلي قد حسم درع الدوري قبلها بأسبوع ، وانتهت بالتعادل 1 ـ 1 ليحافظ الأهلي في هذا الموسم على سجله خاليا من الهزائم ، و سجل له حمدي جمعة ، وتعادل للزمالك على خليل.



على خليل والخطيب

3 ـ القمة 56 موسم 1984/1985

القمة هذا الموسم جاءت في ختام الدوري في 26 مايو 1985 ، وفاز الزمالك 2 / 1 عن طريق طارق يحيى، والغاني كوارشي للزمالك، و سجل للأهلى علاء ميهوب .

4 ـ القمة 58 موسم 1985/19864

قبلها بكثير حسم الأهلي الدوري للعام الثاني على التوالي كما أنه نجح للمرة الثالثة الخروج من الموسم دون هزيمة ، بعد انتهاء القمة بالتعادل 1 / 1 سجل للزمالك أشرف قاسم ومجدى عبد الغنى للأهلى.

5 ـ القمة 71 في موسم 1992/1993

فاز الزمالك بهدف سجله أيمن منصور ورغم أن المباراة كانت فى نهاية الموسم ألا أنها كانت مؤجلة من الأسبوع 18 ، وشهد هذا الموسم ظاهرة تحدث لأول مرة في التاريخ بفوز الأبيض على الأحمر ذهابا وعودة .

وكان الزمالك قد حسم اللقب رسميا للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على بلدية المحلة في الأسبوع الأخير.

6 ـ القمة 75 موسم 1994/1995

في ختام دوري 1995، واصل الأهلي فشله للمرة السادسة في تحقيق أي فوز في القمة التى تأتى بمثابة التحصيل حاصل، بعد التعادل 1/1 سجل للأحمر إبراهيم حسن، و نبيل محمود للزمالك، وكان الأهلي قد حسم اللقب قبلها بأسبوعين.

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7 ـ القمة 83 موسم 1998/1999

أحداث مثيرة شهدتها مباراة القمة فى نهاية هذا الموسم في الأسبوع قبل الأخير يوم 9 إبريل 1999 ، حيث انسحب الزمالك بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة ، أثر طرد أيمن عبدالعزيز ، وتحسب النتيجة للأهلى ، ويؤكد فوزه رايح جاي على الزمالك، وكان الأحمر قد حسم الدرع للموسم السادس على التوالي قبلها بثلاثة أسابيع.

8 ـ القمة 85 موسم 1999/2000

أقيمت بعد أسبوعين من حسم الأهلي الدوري للموسم السابع على التوالي، وتحديدا فى 17 يوليو 2000وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.



قمة الأهلى والزمالك