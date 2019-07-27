قرعة البطولة العربية.. الإسماعيلي في مهمة صعبة .. والاتحاد يصطدم بالعربي الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اسفرت قرعة الدور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لموسم الجديد 2019-2020، التي اقيمت مساء اليوم السبت، عن وقوع الإسماعيلي في مواجهة أهلي بني غازي الليبي.

وكان فريق النجم الساحلي، توج بلقب الموسم الماضي، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.

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واسفرت القرعة عن وقوع فريق الإسماعيلي في مواجهة صعبة أمام أهلي بني غازي الليبي، فيما سيواجه الاتحاد السكندري نظيره العربي الكويتي.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي مواجهة الذهاب بدور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال على أرضه، لكن فريق الاتحاد السكندري سيخرج لمواجهة العربي الكويتي على ملعب الأخير خلال مواجهة الذهاب.



وجاءت مواجهات دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال على النحو التالي:

القوة الجوية العراقي × السالمية الكويتي

النجم الساحلي التونسي × نواذيبو الموريتاني

الوداد المغربي × المريخ السوداني

الإسماعيلي × أهلي بني غازي الليبي

الجزيرة الإماراتي × النصر العماني

الوصل الإماراتي × الهلال السوداني

الاتحاد × العربي الكويتي

أوليمبيك أسفي المغربي × المتأهل من المجموعة A

الترجي التونسي × النجمة اللبناني

مولودية الجزائر × ظفار العماني

الشرطة العراقي × الكويت الكويتي

الرجاء المغربي × هلال قدس الفلسطيني

الشباب السعودي × المتأهل من التصفيات B

شباب قسنطينة الجزائري × المحرق البحريني

العهد اللبناني × اتحاد جدة السعودي