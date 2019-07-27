بالفيديو.. أول ظهور لتريزيجيه مع أستون فيلا.. والكشف عن رقم قميصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

شارك المصريان محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبي فريق أستون فيلا الإنجليزي أساسيين، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشكل اللاعبان جبهة مصرية خالصة، حيث لعب المحمدي في مركزه المعتاد "الظهير الأيمن" بينما أشرك المدير الفني دين سميث لاعبه الجديد تريزيجيه في مركز الجناح الأيمن، نظرًا لحجز الهولندي أنور الغازي مركز الجناح الأيسر في التشكيل.

وظهر تريزيجيه مرتديًا القميص "25" في ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد، بعد انضمامه للفريق الإنجليزي، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.

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وانتهى الشوط الأول للمواجهة الودية التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن بتقدم أستونف يلا بهدف نظيف، سجله أنور الغازي، بعد تمريرة مميزة من صانع اللعب جاك جريليش.

وظهر اللاعبان المصريان بشكل طيب في اللقاء، قبل أن يجري سميث ثلاثة تغييرات بين شوطي اللقاء، حيث دخل خوسيه يوتا، آندري جرين وفريدريك جيلبرت، بدلًا من المحمدي، تريزيجيه والغازي.

وضم تشكيل أستون فيلا لمواجهة تشارلتون وديًا كلا من ستير، المحمدي، كونسا، مينجز، تايلور، هوريهان، ماجين، جريليش، الغازي، تريزيجيه وديفيز.