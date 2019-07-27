بث مباشر.. مصر 19-25 فرنسا.. نصف نهائي مونديال اليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ محمد علام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الفرنسي في دور نصف نهائي كأس العالم لليد للشباب المُقام في اسبانيا.

ويلعب المنتخب المصري للشباب ونظيره الفرنسي في المسابقة المقامة حاليا في إسبانيا، وتُنقل المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد.

وسبق للمنتخب المصري أن تغلب على منتخب فرنسا بنتيجة 37 / 32 في دور المجموعات بالمسابقة.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا، مع الفائز من لقاء كرواتيا والبرتغال، في المباراة النهائية للبطولة التي ستجرى يوم الأحد.

ملخص الشوط الأول

بداية سريعة لمنتخب مصر وإحراز 4 أهداف متتالية

وسجلت فرنسا هدفيين متتالييين بعد ذلك لتصبح النتيجة 4-2.

واستمر منتخب مصر في الحفاظ على فارق الـ3 أهداف خلال أول 10 دقائق من الشوط الأول.

وقام الحكم بإخراج لاعب من فرنسا للإيقاف لمدة دقيقتين، ليلعب الفريق الفرنسي ناقص دقيقتين.

ولم يستغل المنتخب المصري لعب فرنسا منقوصة لاعب، بل أن الحكم قام بطرد محسن رمضان لمدة دقيقتين في إحدى الهجمات المصرية على فرنسا خلال الدقيقة 12.

وقلل المنتخب الفرنسي الفارق إلى هدف واحد عند الدقيقة 14:30 لتصبح النتيجة 8-7 لمصر.

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وبالرغم من إستمرار منتخب الشباب في التقدم لكن حدث تراجع نسبي في أداء اللاعبين لتصبح النتيجة 10-9 لمصر.

تعادل المنتخب الفرنسي للمرة الأولى في الشوط الأول عند الدقيقة 19:23 لتصبح النتيجة 11-11.

وتقدمت فرنسا لأول مرة في المباراة عند الدقيقة 21 عندما أصبحت النتيجة 13-12.

ووسع المنتخب الفرنسي الفارق إلى 3 أهداف عند الدقيقة 23، لتصبح النتيجة 15-12.

وواصل منتخب فرنسا تفوقه ووسع الفارق إلى 5 أهداف لتصبح النتيجة 18-13، قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

وأحرز لاعبي منتخب مصر 3 أهداف متتالية، ليقللوا الفارق مرة أخرى لتصبح النتيجة 19-16.

وجاءت فرصة للمنتخب لكي يقلل الفارق إلى هدف واحد، لكن التسرع في إنهاء الهجمة أضاعها، بل أن الحكم إحتسبها خطأ لصالح فرنسا.

وبالرغم من البداية القوية للمنتخب لكن حدث تراجع في أداء اللاعبين، مع وجود تسرع في إنهاء الهجمات، في المقابل تحسن أداء المنتخب الفرنسي الذي اعتمد على التصويب من خارج الدائرة مع الدفاع القوي أمام هجمات مصر مما ساعده على إنهاء الشوط الأول لصالحه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا 19-16.