الارشيف / اخبار الرياضه

مصر تتأخر في الشوط الأول أمام فرنسا بمونديال اليد للشباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تأخر منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 19 -16، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن نصف نهائي مونديال العالم لليد للشباب.

بدأ منتخب الفراعنة الشوط الأول فارضًا سيطرته على مجريات اللعب، حيث تقدم على فرنسا في الدقائق الثلاث الأولى بنتيجة 4-0، ثم استفاق منتخب الديوك واستمر في

تقليص الفارق مع مصر حتى الدقيقة 19 التي شهدت التعادل بين المنتخبين.

وفي الدقائق العشر الأخير من الشوط الأول قلب المنتخب الفرنسي الطاولة على نظيره المصري واستطاع أن ينهي الشوط متقدمًا بفارق ثلاث أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتأخر في الشوط الأول أمام فرنسا بمونديال اليد للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا