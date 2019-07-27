مصر تتأخر في الشوط الأول أمام فرنسا بمونديال اليد للشباب

تأخر منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 19 -16، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن نصف نهائي مونديال العالم لليد للشباب.
بدأ منتخب الفراعنة الشوط الأول فارضًا سيطرته على مجريات اللعب، حيث تقدم على فرنسا في الدقائق الثلاث الأولى بنتيجة 4-0، ثم استفاق منتخب الديوك واستمر فيتقليص الفارق مع مصر حتى الدقيقة 19 التي شهدت التعادل بين المنتخبين.
وفي الدقائق العشر الأخير من الشوط الأول قلب المنتخب الفرنسي الطاولة على نظيره المصري واستطاع أن ينهي الشوط متقدمًا بفارق ثلاث أهداف.
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