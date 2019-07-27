سفير مصر بإسبانيا يحضر مباراة الفراعنة أمام فرنسا بنصف نهائي مونديال اليد

حرص عمر سليم السفير المصري لدى دولة إسبانيا، على حضور مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الفرنسي، وذلك في المواجهة التي تجمعهما

بنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره الفرنسي للمرة الثانية

بالمونديال، حيث سبق وأن فاز الفراعنة على فرنسا بدور المجموعات بنتيجة 37 -32.

ويأمل منتخب مصر التأهل لنهائي مونديال اليد للشباب، ليواجه الفائز من مباراة منتخبي كرواتيا والبرتغال.

شاهد السفير المصري باسبانيا :