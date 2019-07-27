الثلاثاء.. التحقيق مع رباعي المنتخب الوطني لكرة السلة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخة بتحويل رباعي المنتخب الوطني للتحقيق بسبب تمردهم علي الانضام للفريق الأول أثناء المشاركة في بطولة الأفروكان. الأول أثناء المشاركة في بطولة الأفروكان. وجاء ذلك بناءً على تقرير الكابتن عصام عبد الحميد المدير الفني السابق لمنتخب مصر. الفني السابق لمنتخب مصر. ويخضع الرباعي"إبراهيم الجمال - رميح سامح - عمر طارق - عمرو الجندي"، لتحقيقات بمقر اتحاد السلة تحت إشراف المستشار علاء زهران عضو مجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل.

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