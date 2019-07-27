باليه الشمس يطير إلي قبرص غدا بفرمان من مجلس أبوزيد

تغادر فجر غد الأحد بعثة فريق الباليه الكلاسيكي بنادي الشمس، متجهة إلى دولة قبرص، وذلك للمشاركة في مهرجان شمال قبرص بمدينة "ليماسول" أحد أشهر المدن السياحية.

وتضم بعثة الباليه الشمساوي خمس عشر لاعبة بجانب مدربي الفريق، حيث ينطلق المهرجان في التاسع والعشرين من يوليو الجاري وحتي الثامن من أغسطس المقبل.

وتأتي عودة الباليه للمشاركة من جديد في المهرجانات العالمية لأول مرة في عهد المجلس الحالي، برئاسة أسامة أبوزيد، بعد تسع سنوات من التوقف، حيث يولي مجلس إدارة النادي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع وعودته لسابق عهده.