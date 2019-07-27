المقاولون يبدأ الاختبارات الخارجية لاكتشاف المواهب

اعلن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب عن بدء الاختبارات الخارجية لاكتشاف مواهب جدية للإنضمام لقلعة ذئاب الجبل فى محافظة الدقهلية يوم السبت الموافق الثالث من شهر اغسطس. جدية للإنضمام لقلعة ذئاب الجبل فى محافظة الدقهلية يوم السبت الموافق الثالث من شهر اغسطس. وتقام الاختبارات تحت اشراف لجنة من كبار مدربين النادى وتقام الاختبارات على ملعب مركز شباب المنزلة بالدقهلية.

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