شاهد.. تصميم الزي الرسمي لقميص الإسماعيلي الجديد

أعلن النادي الإسماعيلي عن التصميم الجديد للزي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وذلك قبل خوض المنافسات الجديد.
وكان مجلس إدارة الإسماعيلي تعاقد مع شركة ملابس ألمانية عالمية وتماختيارها رغم العروض التى تقدمت بها شركات آخرى لرعاية قميص الدراويش، إلا أنه تم تفضيلها نظرًا لخبراتها الكبيرة بهذا المجال والتى تمتد لأكثر من 30 عاما بجانب توريدها الملابس لأكثر من 80 ناديا ومنتخب حول العالم.
ويستعد الدراويش، بداية من غد الأحد، لخوض استعدادات منافسات الموسم الجديد، وكان الإسماعيلي أنهى مشواره بالدوري الممتاز وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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