الإسماعيلى يتعاقد مع شركة ألمانية لرعاية ملابس الفريق

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد بصفة رسمية مع أحدى شركات الملابس الألمانية العالمية ، لتوريد الملابس لصفوف فريق الدراويش ، وذلك قبل خوض منافسات الجديد.

وتم اختيار تلك الشركة رغم العروض التى تقدمت بها شركات آخرى لرعاية قميص

الفريق الأصفر ، إلا أنه تم تفضيل شركة الملابس الألمانية ، نظرا لخبراتها الكبيرة بهذا المجال والتى تمتد لأكثر من 30 عام بجانب توريدها الملابس لأكثر من 80 ناد ومنتخب حول العالم.

ونجحت إدارة التعاقدات والتسويق برئاسة محمد خلف فى ابرام التعاقد مع الشركة الألمانية، ستكون إضافة كبيرة وستساهم فى ظهور قميص الفريق بأفضل شكل بجانب راحة اللاعبين نظرا للمميزات التى تقدمها بالملابس الجديد.

يذكر أن الشركة تأسست عام 1989 بمدينة "فورتمبيرج" ترعى أهم أندية ألمانيا منهم بايرن ليفركوزن وشتوتجارت ، فضلا عن منتخبات مقدونيا ومولدوفيا واليمن وأوزبكتسان وعمان وغيرهم.