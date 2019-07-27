نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد بصفة رسمية مع أحدى شركات الملابس الألمانية العالمية ، لتوريد الملابس لصفوف فريق الدراويش ، وذلك قبل خوض منافسات الجديد.
وتم اختيار تلك الشركة رغم العروض التى تقدمت بها شركات آخرى لرعاية قميصالفريق الأصفر ، إلا أنه تم تفضيل شركة الملابس الألمانية ، نظرا لخبراتها الكبيرة بهذا المجال والتى تمتد لأكثر من 30 عام بجانب توريدها الملابس لأكثر من 80 ناد ومنتخب حول العالم.
ونجحت إدارة التعاقدات والتسويق برئاسة محمد خلف فى ابرام التعاقد مع الشركة الألمانية، ستكون إضافة كبيرة وستساهم فى ظهور قميص الفريق بأفضل شكل بجانب راحة اللاعبين نظرا للمميزات التى تقدمها بالملابس الجديد.
يذكر أن الشركة تأسست عام 1989 بمدينة "فورتمبيرج" ترعى أهم أندية ألمانيا منهم بايرن ليفركوزن وشتوتجارت ، فضلا عن منتخبات مقدونيا ومولدوفيا واليمن وأوزبكتسان وعمان وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يتعاقد مع شركة ألمانية لرعاية ملابس الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.