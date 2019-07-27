شاهد..أول ظهور لتريزيجيه مع أستون فيلا أمام تشارلتون

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا الإنجليزي، مع فريقه في أولى مبارياته أمام تشارلتون أتلتيك في مباراة ودية مازالت جارية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد من مازالت جارية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقدم أستون فيلا على تشارلتون بهدف دون رد في الشوط الأول عبر لاعبه أنور غازي. بهدف دون رد في الشوط الأول عبر لاعبه أنور غازي. وانضم تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، في صفقة تقدر بـ8.9 مليون جنيه إسترليني.

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