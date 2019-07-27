شاهد.. علي معلول يقدم التعازي في الرئيس التونسي

قدم النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، التعازي في وفاة الباجي قائد السبسي رئيس تونس. ونشر معلول صورة تجمعه مع السبسي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :" نم في سلام سيادة الرئيس العزة لتونس و لشعبها". في سلام سيادة الرئيس العزة لتونس و لشعبها". وكان الرئيس التونسي توفي صباح يوم الخميس الماضي وتم تشيع جثمانه اليوم السبت.

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