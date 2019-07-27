رياضة | النصر يقرر معاقبة "نجم الفريق" ويحرمه من المشاركة في التدريبات والمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يقرر معاقبة "نجم الفريق" ويحرمه من المشاركة في التدريبات والمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة "صفوان السويكت" عن إجراء جديد ضد نجم الفريق الأول بالنادي "إبراهيم غالب"، وذلك بعدما رفض اللاعب التنازل عن باقي مستحقاته السابقة لدى إدارة النصر، وهو الأمر الذي أتفق عليه الطرفين من قبل، ولكن يبدو بأن اللاعب قد أخل بهذا الإتفاق.

وذكرت تقارير إعلامية سعودية، بأن النادي قد قرر حرمان اللاعب من المشاركة في التدريبات والمباريات حتى نهاية عقده في منتصف أغسطس القادم.

وكان نادي الفيصلي السعودي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع لاعب النصر " إبراهيم غالب"،ليكون ضمن صفوف الفريق بدءًا من موسم 2019-2020، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي النصر

ويذكر بأن "غالب" كان قد أنضم إلى صفوف نادي النصر السعودي في موسم 2008-2009، ونجح في خوض 176 مباراة مع الفريق في هذه الفترة.