رياضة | مجزرة لاعبين في الأهلي.. رحيل 5 لاعبين بعد موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجزرة لاعبين في الأهلي.. رحيل 5 لاعبين بعد موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عدد من نجوم الأهلي لمغادرة القلعة الحمراء عقب مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها مساء غدًا الأحد، على استاد "برج العرب" في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورواجوياني مارتن لاسارتي على الاستغناء عن خدمات عدد من لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بسبب عدم الحاجة لجهودهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن الراحلين بشكل رسمي عقب لقاء القمة.

ويأتي في مقدمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي: محمد نجيب وأحمد علاء وإسلام محارب وهشام محمد وأحمد حمودي.

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وطلب أحمد حمودي الرحيل مجانًا وفسخ عقده مع النادي الأهلي، إلا أنه تم رفض طلبه من قبل إدارة القلعة الحمراء.

ويسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه ببعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم المقبل، حيث نجح في تجديد استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون، وتعاقد مع المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر، بالإضافة لصفقات أخري سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 72 نقطة.