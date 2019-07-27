رياضة | القمة 118.. خماسيات وسداسيات ضمن أكبر الانتصارات في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 118.. خماسيات وسداسيات ضمن أكبر الانتصارات في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في لقاء "القمة 118"، مساء الأحد المقبل 28 يوليو على استاد "برج العرب" بالإسكندرية في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، بعدما اعتلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن فريق الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما احتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

وشهدت تاريخ مواجهات الأهلي مع الزمالك العديد من المباريات التي شهدت انتصارات فادحة لأحد القطبين على حساب الأخر، ونستعرض في هذا التقرير أكبر الانتصارات في مباريات "القمة":-

- الزمالك 6 – 0 الأهلي:

في 2 يناير 1942، حقق فريق الزمالك فوزًا كاسحًا على حساب غريمه الأهلي بسداسية نظيفة في مباراة جمعتهما ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة، وسجل الأهداف وقتها ( عبد الرحمن فوزي "هدفين"، وعبد الكريم صقر "هدفين"، وعمر شندي، ومحمد حسن حلمي).

- الزمالك 6 – 0 الأهلي:

كرر الزمالك فوزه علي غريمه الأهلي بسداسية نظيفة ولكن هذه المرة في نهائي كأس مصر (كأس فاروق الأول) في المباراة التي جمعتهما في 2 يونيو لعام 1944، سجل الأهداف (مختار حافظ زقلط "هاتريك" – محسن الشيمي "هدفين" – عبد الكريم صقر).

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- الأهلي 6 – 1 الزمالك:

اكتسح الأهلي منافسه الزمالك بنتيجة 6-1 في واحدة من أشهر مباريات القمة، اقيمت في 16 مايو لعام 2002 ضمن منافسات الدوري الممتاز، سجل للأحمر (بيبو "4 أهداف"، ابراهيم سعيد "هدف"، رضا شحاتة "هدف")، وسجل هدف الأبيض (حسام حسن).

- الأهلي 5 – 0 الزمالك:

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرًا على غريمه الزمالك بخماسية نظيفة في ربع نهائي كأس مصر موسم 1937-1937، وسجل الأهلي (عبد الكريم صقر "هاتريك" – لبيب محمود – حسين حمدي).

- الأهلي 4 – 2 الزمالك:

من الانتصارات الكاسحة في مواجهات القطبين، فوز الأهلي على غريمه الزمالك بنتيجة 4-2 في الدوري الممتاز، في 4 نوفمبر لعام 2004، سجل الأهداف (أبوتريكة "هدفين" – جيلبرتو – عماد متعب)، بينما سجل للأبيض (جمال حمزة – عبد الحليم علي).

- الأهلي 4 – 2 الزمالك:

كرر الأهلي فوزه على غريمه الزمالك بنتيجة 4-2 ولكن هذه المرة في دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وسجل الأهداف (وليد سليمان – أحمد عبد الظاهر – أبوتريكة – أحمد فتحي)، وسجل للأبيض ( عمر جابر – أحمد حسن).