رياضة | لاعب الأهلي على أعتاب الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي على أعتاب الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية سعودية أن لاعب النادي الأهلي السعودي يقترب من التوقيع لنادي اارائد خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن محور النادي الأهلي السعودي عبد الله مجرشي يقترب من الانتقال لنادي الرائد.

ولم ينضم مجرشي لقائمة الأهلي التي خاضت المعسكر الخارجي في النمسا وظل اللاعب في جدة لمواصلة المفاوضات مع النادي القصيمي.

والجدير بالذكر أن الرائد تعاقد أمس مع رائد الغامدي مهاجم الباطن لمدة 3 مواسم، بعد منافسة مع التعاون وضمك.