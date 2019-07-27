رياضة | جماهير الأهلي تتعرض لصدمة قوية قبل كلاسيكو دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تتعرض لصدمة قوية قبل كلاسيكو دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية صباح اليوم، بأن أهلي جدة قد تعرض لصدمة قوية، وذلك بعد الإعلان عن إحتمالية غياب الثنائي "سعيد المولد" وزميله "دجانيني تافاريس" عن مباراة الذهاب في دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال.

وأوضحت التقارير، بأن الثنائي "المولد وتافاريس" قد تعرضا لإصابات عضلية قد أبعدتهما عن المشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يزيد من إحتمالة غياب الثنائي عن مباراة الهلال التي تقام الأسبوع المقبل على استاد الجوهرة في مدينة الملك عبد الله بجدة.

ويذكر بأن المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي "برانكو إيفانكوفيتش" 4 لاعبين أجانب لضمهم للقائمة الآسيوية، وهم السوري عمر السومة، والرأس أخضري "تافاريس"، والبرزيلي "جوزيف دي سوزا"، والمحترف البوسني إلفيس ساريتش.