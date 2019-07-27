رياضة | ننشر الصفقات الجديدة لفريق القومي استعدادا للقسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الصفقات الجديدة لفريق القومي استعدادا للقسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحج مجلس إدارة نادى القومي، بقيادة المهندس عمرو درويش، في ضم 9 صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث.

وقال حاتم حسن، المدير الغني للقومي، بأن قائمة التعاقدات الجديدة تشمل كلا من : أحمد مجدى مهاجم تحرير أسوان، وحازم حسنى مدافع بورتو السويس والشمس، وأيهاب خالد مدافع العبور والشمس والماظة، ومدحت جمال لاعب وسط الشمس وطوخ ومحمد أحمد رمضان ظهير أيمن الترسانة وطوخ، وأحمد إبراهيم سليمان مدافع أسوان وبهتيم والعبور، ومحمد السباعي أحمد جناح الداخلية والتأمين والبنك الأهلي، وعبد الرحمن عمار صانع ألعاب غزل شبين ومنوف وسمنود، ومحمد السيد ابراهيم لاعب اسنمت السويس.

جدير بالذكر أن المدير الفني، قد أبقى على 8 لاعبين في القائمة الاولى، وهم اسلام عبد القادر حارس مرمى، محمود محمد فاروق الظهير الأيسر، ومصطفى هشام لاعب الوسط، ومحمد عصام جناح أيمن، واسلام سيد صانع ألعاب، وأحمد أشرف ، وعبد الرحمن محمد، وأحمد محمد عسل.

ويعاون تأمر حسن في تدريب القومي، محمد جمال مشرف عام، محمد عباس مدير كورة، طة فؤاد مدرب عام، فصيح محمد مدرب مساعد، محمد الضو معد بدنى ،عمر مصطفى مدرب حراس مرمى، أحمد عاطف مدير إدارى، مصطفى رجب إدارى ، محمد جمعة مسؤل القيد ، عبد الشيخ للعلاج الطبيعي، أحمد أبو السعود مدلك، محمود سعيد للتأهل، مصطفى غزه وتامر محمد عمال الأدوات والمهمات.