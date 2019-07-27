رياضة | في الظهور الأول لـ "تريزيجيه".. أستون فيلا يهزم تشارلتون أتليتك وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الظهور الأول لـ "تريزيجيه".. أستون فيلا يهزم تشارلتون أتليتك وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أستون فيلا في تحقيق الفوز على فريق تشارلتون أتليتك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن استعداداتهم للموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الجديد في 45 دقيقة من المباراة، قبل أن يستبدل بين شوطي المباراة لإراحته وإشراك جميع اللاعبين في المباراة الودية.

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى صفوف فريق أستون فيلا في الأيام القليلة الماضية، قادما من فريق قاسم باشا التركي مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين يورو)