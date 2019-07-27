رياضة | ألفيش للبيع مين يشتري؟!

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قام دانى ألفيش الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل بعرض نفسه للبيع، بعد أن قررت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بعدم تجديد تعاقدها مع اللاعب، ليصبح حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقام ألفيش بكتابة دعابة عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" :" أنا أبحث عن عمل، أين أقدم سيرتى الذاتية، هل أحد لديه الوقت لقراءة سيرتى الذاتية".

ويعد ألفيش أحد اللاعبين التاريخيين فى كرة القدم البرازيلية والذى مازال يقدم الإضافة حتى الأن وساهم فى تتويج السيليساو بالفوز ببطولة كوبا أمريكا الشهر الماضي وأيضاً أحد الاعبين الذى توجوا بالعديد من الألقاب مع برشلونة الإسبانى وإشبيليه وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.