رياضة | عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق بعد القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق بعد القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على إعارة النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد قرار أتحاد الكرة بالسماح للأندية بإعارة ثنائي أجنبي بداية من الموسم المقبل.

وكان لاسارتي قد أبدي عدم أقتناعه بإستمرار أجاي في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل ، بسبب تراجع مستوي اللاعب الفني بشكل كبير ، خلال الموسم الحالي ، وفشل في إستعادة مستواه الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها

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وطلب لاسارتي رحيل اللاعب علي سبيل الإعارة لفريق يضمن له المشاركة بشكل أساسي حتي يستعيد مستواه الفني ويعود للفريق الموسم المقبل ، كما أن هناك رغبة في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة ، لتدعيم هجوم الفريق في بطولة أفريقيا .

وكان اتحاد الكرة قد قرر السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من السن الأولمبي واثنين أجانب.