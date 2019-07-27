رياضة | بعد سباعية أتلتيكو.. زيدان يحسم مصير خاميس روديجيز بصورة نهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سباعية أتلتيكو.. زيدان يحسم مصير خاميس روديجيز بصورة نهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان للخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، أمام أتليتيكو مدريد دور كبير في إظهار أشياء كثيرة، حيث اتضح أن ريال مدريد هذا غير معروف ولا يبدو انه حتى يعرف كيف يلعب بفرقة من المفترض أن تكون مرت بثورة كبيرة، لكن كما قال جون توشاك: "زيدان يلعب بنفس الـ11 لاعب"، باستثناء الوافد الجديد إيدين هازارد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن زيدان ليس لديه مشروع يبدو جديرًا بالثقة، مشروعه هو مشروع "الثلاثينيات" الذين فازوا بكل شيء والذين يجدون صعوبة في إعادة اكتشاف أنفسهم أو الشباب الموهوبين الذين لم ينضجوا بعد.

وقد وعد زيزو ​​بتغييرات حادة ولكن الحقيقة هي أنه لم يتم حتى الآن رؤية بعض التغييرات على الاوراق، ريال مدريد هذا هو نفسه أو حتى أسوأ من الموسم الماضي.

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حتى بعض المواهب التي تألقت العام الماضي ليس لها مكان في التشكيلة الحالية، يورينتي وريجيليون وسيبايوس، حتى ماريو هيرموسو الذي كان ممكن تدعيم الدفاع الضعيف به، قد بدأ في التألق مع منافس ريال مدريد ونجم آخر يثير الجدل بين الجماهير هو خاميس رودريحيز الذي يمكن ان يحظى بنفس المصير.

وقبل رحيل جاريث بيل الوشيك إلى الصين، وإصابة ماركو أسينسيو المؤلمة وتوديع داني سيبايوس، فإنه لا يبدو أن أفضل فكرة هي بيع خاميس لأحد منافسيك، خصوصًا وأنه لاعب ذو موهبة وقدرة تهديفية يفتقد لها الفريق خاصة بوجود كريم بنزيما الذي حتى في أفضل نسخه له العام الماضي كان فقط يساعد الفريق لكن ليس يقوده للفوز.

الكثير من المشجعين لا يستوعبوا فكرة اعطاء خاميس لأتلتيكو، بإستثناء رحيله بعرض لا يمكن تعويضه، الذي يتمتع اليوم بمستوى أعلى من ريال مدريد، هذا الأمر يبدو مثل المزحه عند سماعه لأنه يتمتع بالعديد من الصفات التي يحتاجها ريال مدريد والتي لم يتمكن زيدان من تغييرها حتى الآن.