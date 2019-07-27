رياضة | نجم ريال مدريد ينتقل إلى وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينتقل إلى وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن انتقال لاعبه الشاب خيسوس فاييخو إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون خيار الشراء النهائي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

جاء سبب رحيل فاييخو بعد أن وجد نفسه يحتل المركز الخامس في ترتيب اللاعبين الذين يلعبون في مركزه، بعد انضمام البرازيلي إيدير ميليتاو، ما يعني غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي الموسم المقبل.

الجدير بالذكر ان فاييخو قد خاض سبع مباريات فقط في الموسم الماضي مع ريال مدريد، و12 في 2017/18، أي ما مجموعه 19 مباراة في موسمين، وهو عدد لا يكفي لشخص يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان من المتوقع أن يكون الخليفة طويل الأجل لسيرجيو راموس عند وصوله إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو.