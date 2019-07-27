رياضة | بعد ميركاتو ريال مدريد.. أين ثورة التغيير التي أعلنها زيدان ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ميركاتو ريال مدريد.. أين ثورة التغيير التي أعلنها زيدان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مما لا شك فيه، أنه لم تظهر أي إشارات على التغيير الذي أعلنه مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدي زيدان، حيث لم تظهر ملامح الثورة التي آمن بها وانتظرها الجميع ولم تتحسن النتائج بعد.

صحيحٌ أنها مباراة تحضيرية، وصحيحٌ كذلك أنه من المبكر وضع أحكام مسبقة على الفريق، لكن الإشارات القادمة من معسكر ريال مدريد التحضيري لا تُبشر بالخير، حيث أنهى الفريق الأبيض جولته الأمريكية بتعادل وهزيمتين، آخرها بنتيجة ثقيلة ضد الجار أتلتيكو ومعها دق جرس الإنذار.