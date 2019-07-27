رياضة | وقفة رمضان وضرب متعب.. أشهر "خناقات" نجوم الأهلي والزمالك بمباريات القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة رمضان وضرب متعب.. أشهر "خناقات" نجوم الأهلي والزمالك بمباريات القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"القمة والخناقات".. عباراة تنطبق بقوة على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحمل ذكريات ومشاكل نظراً للروح والحماس التي تظهر جلياً في تصرفات اللاعبين والأجهزة الفنية في الجهتين.

وتنطلق مساء يوم الأحد الموافق 28 يوليو مباراة قمة جديدة ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة 34 من ختام بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2018/2019.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وذلك مساء الأحد في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النادي الأهلي صاحب اللقب صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة بينما الزمالك بالمركز الثاني برصيد 72 نقطة فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي هذا الموسم.

وفيما يلي يسترجع لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز وأشهر خناقات مباريات القمة المصرية بين الأهلي والزمالك:

1- قمة الانسحاب:

تتذكر الجماهير المصرية جيداً لحظة انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة بموسم 1995/96 بسبب احتساب الحكم قدري عبد العظيم الهدف الثاني لمهاجم الأهلي حسام حسن وبعدها حدثت مشادات بين اللاعبين والأجهزة الفنية وقرر فاروق جعفر حينها الانسحاب بالدقيقة 76.

- انسحاب آخر لفريق الزمالك يُسجل في موسم 1998/99 وبعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة واعتراضًا على قرار الحكم الفرنسي مارك باتا بطرد لاعب الزمالك وقتها أيمن عبدالعزيز بعد دخول عنيف على إبراهيم حسن.

- انسحاب يعود للأهلي خلال موسم 70 -71، بعدما احتسب ركلة جزاء على حارس الأحمر واعترضت الجماهير على القرار واستأنف اللقاء وبعد إحراز فاروق جعفر الهدف الثاني اعترض الأحمر وتم إلغاء المباراة.

2- مشاكسات التوأم مع الأهلاويين:

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بعد نهاية مباراة 6-1 الشهيرة، وجه التوأم حسام وإبراهيم حسن إشارات خارجة للجماهير الأهلاوية فوقتها كانت هناك مشاحنات بين نجمي الزمالك مع جماهير ناديهم السابق.

3- ضرب متعب ومحمود:

في نهائي كأس مصر عام 2006، ضرب مدافع الزمالك محمود محمود وبعيداً عن أنظار الحكم، عماد متعب مهاجم الأهلي لكن مساعد الحكم لاحظ الواقعة وتم طرد اللاعب ولكن المشكلة استمرت وخرج نصريحات شرسة وهجومية من هنا وهنا.

4- مشاجرة متعب والصفتي:

في القمة رقم 107 بين الأهلي والزمالك عام 2011، اشتبك عمرو الصفتي مدافع الزمالك مع عماد متعب مهاجم الأهلي بعد استفزازه للجماهير الزملكاوية بإشارات خارجة.

5- الاستفزاز بين جوزيه والعميد:

عام 2011 توجه مدرب الزمالك حسام حسن ناحية مانويل جوزيه مدرب الأهلي بعد إحراز لاعب الأحمر دومنيك دا سيلفا هدفا في نفس التوقيت الذي كان عاشور الأدهم متواجد على الأرض بسبب الإصابة بشد عضلي وهو الأمر الذي جعل العميد يتوجه لجوزيه ويشتبك معه.

6- خناقة شيكا ومعوض:

شهدت مباراة القمة التي جمعت الطرفين على ملعب الجونة عام 2013 مشادات بين سيد معوض وشيكابالا بعد تدخل الأول بعنف على أحمد عيد عبدالملك لكن نجوم الفريقين تدخلوا وأنهوا المشادة.

7- الوقفة الشهيرة:

استضاف ملعب برج العرب بموسم 2014 – 2015 مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وشهدت تلك المباراة حركة استعراضية مستفزة من رمضان صبحي بالوقوف على الكرة مما جعل حازم إمام لاعب الزمالك يتدخل بعنف معه وعلى إثر ذلك طُرد نجم الأبيض وبعدها كرر لاغب الأهلي نفس الحركة بمباراة السوبر بالإمارات وحدثت اشتباكات بين حسام غالي وحازم إمام.