الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | فينجر: افضل تجربة دوري آخر غير البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر: افضل تجربة دوري آخر غير البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ​أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال بأنه يستمتع حاليا بفترة راحة من كرة القدم وأنه في حالة عودته للتدريب فإنه يفضل دوري آخر غير .


وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "ما زلت غير مستعد للعودة لكنني اليوم أكثر انفتاحاً الآن مما كنت عليه قبل أكثر من عام للحديث عن ذلك".


وأضاف: "لقد عملت لمدة 35 عامًا من دون أي انقطاع لذلك أعتقد أنني استحق الراحة قليلاً".


واختتم فينجر تصريحاته قائلاً : " افضل تجربة دوري آخر غير ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ الذي هو المكان المناسب للوقت الحالي".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا