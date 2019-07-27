رياضة | نجم فناربخشة الجديد يكشف رفضه لعرض ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فناربخشة الجديد يكشف رفضه لعرض ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماكس كروز​ المنتقل حديثًا إلى فناربخشة التركي من فيردر بريمن الألماني أنه رفض عرضا من ​ليفربول​ بطل دوري أبطال أوروبا وفضل الإنضمام للنادي التركي.

وقال كروز في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "خلال فترة الانتقالات، تلقيت الكثير من العروض وأحدها من ليفربول لكنني قررت الانضمام إلى فناربخشه لأنني أعتقد أنني سأكون سعيدًا جدًا هناك".

واختتم كروز تصريحاته قائلا: "استشرت العديد من اللاعبين في الفترة التي سبقت اتخاذ القرار وأنا سعيد بقراري".