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رياضة | نجم فناربخشة الجديد يكشف رفضه لعرض ليفربول

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فناربخشة الجديد يكشف رفضه لعرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماكس كروز​ المنتقل حديثًا إلى فناربخشة التركي من فيردر بريمن الألماني أنه رفض عرضا من ​ليفربول​ بطل وفضل الإنضمام للنادي التركي.

وقال كروز في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "خلال فترة الانتقالات، تلقيت الكثير من العروض وأحدها من ليفربول لكنني قررت الانضمام إلى فناربخشه لأنني أعتقد أنني سأكون سعيدًا جدًا هناك".

واختتم كروز تصريحاته قائلا: "استشرت العديد من اللاعبين في الفترة التي سبقت اتخاذ القرار وأنا سعيد بقراري".

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