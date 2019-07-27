رياضة | نجم فناربخشة الجديد يكشف رفضه لعرض ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فناربخشة الجديد يكشف رفضه لعرض ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف ماكس كروز المنتقل حديثًا إلى فناربخشة التركي من فيردر بريمن الألماني أنه رفض عرضا من ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وفضل الإنضمام للنادي التركي.
وقال كروز في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "خلال فترة الانتقالات، تلقيت الكثير من العروض وأحدها من ليفربول لكنني قررت الانضمام إلى فناربخشه لأنني أعتقد أنني سأكون سعيدًا جدًا هناك".
واختتم كروز تصريحاته قائلا: "استشرت العديد من اللاعبين في الفترة التي سبقت اتخاذ القرار وأنا سعيد بقراري".