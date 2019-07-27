رياضة | خاص.. الأهلي يلجأ لراعي الجبلاية لتسليم درع الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يلجأ لراعي الجبلاية لتسليم درع الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، تسليم درع الدوري العام، للنادي الأهلي، خلال أخر مباريات المسابقة.

وكان الأهلي طالب مسؤولي الجبلاية، بتسليم الدرع خلال مباراة الزمالك، إلا أن الأخير رفض مؤكدا أنه سيتم إقامة احتفالية خاصة وتسليم الدرع.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص، أن إدارة النادي فتحت خطوط اتصال بالساعات الأخيرة، مع شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للجبلاية، من أجل الضغط للحصول على اللقب داخل الملعب كما يتم في أنحاء العالم.

وكان الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري العام بعد الفوز على ذئاب الجبل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.