اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر Egypt vs France يلا شوت رابط ماتش مصر Time sport جودة مُتعددة (WoN مصر)

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يستعد منتخب مصر لكرة اليد للشباب لخوض مواجهة نارية مع نظيره فرنسا فى مباراة نصف نهائي كأس العالم لليد والتي تستضيفها دولة إسبانيا.

وتقام مباراة مصر مع فرنسا في دور نصف نهائي مونديال اليد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت والموافق 27/7/2019.

وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 29-27 على النرويج في دور الـ 8 بعد مباراة قوية جمعتهما، وفي دور الـ16 فاز الفراعنة على صربيا، وستكون مباراة المنتخب الوطني مع فرنسا مذاعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد في اليوتيوب.