اونلاين | بث مباشر Masr مشاهدة مباراة مصر وفرنسا (شاهدوها الآن) لحظة بلحظة رابط قناة يوتيوب يلا شوت مباراة مصر الآن أونلاين جود HD

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للشباب لخوض مواجهة نارية مع نظيره فرنسا فى مباراة نصف نهائي كأس العالم لليد والتي تستضيفها دولة إسبانيا.

وتقام مباراة مصر مع فرنسا في دور نصف نهائي مونديال اليد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت والموافق 27/7/2019.

وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 29-27 على النرويج في دور الـ 8 بعد مباراة قوية جمعتهما، وفي دور الـ16 فاز الفراعنة على صربيا، وستكون مباراة المنتخب الوطني مع فرنسا مذاعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد في اليوتيوب.