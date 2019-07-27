اونلاين | كورة ستار eGyEt مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر handball world cup يلا شوت رابط ماتش مصر جودة عالية الآن yalla plus

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر يلا شوت بلس اليوم، في نصف نهائي كأس العالم في كرة اليد للشباب،و تأهل منتخب مصر لهذا الدور بفوز مثير على منتخب النرويج بنتيجة 29-27.

موعد مباراة مصر وفرنسا بث مباشر كورة لايف جودة عالية

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد للشباب مع نظيره الفرنسي في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب.

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قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي :-

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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