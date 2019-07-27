شكرا لقرائتكم خبر عن «القمة 118»: لاسارتي انتصر على 13 مدربًا وطنيًا قبل مواجهة خالد جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة فنية شرسة من خارج الخطوط تجمع الأوروجوياني لاسارتي، المدير الفني للاهلي، بنظيره المصري خالد جلال، مدرب فريق نادي الزمالك، بلقاء القمة رقم 118 الذي يجمع الطرفين بملعب برج العرب بالإسكندرية، بختام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

واستطاع الأهلي في ولاية لاسارتي من حسم لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه وللموسم الرابع على التوالي، في المقابل فقد الزمالك 4 نقاط في ولاية خالد جلال كانت سبباً رئيسياً في فقدان الفريق المنافسة على اللقب.

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الأوروجوياني لاسارتي تمكن من تحقيق 15 انتصاراً على المديرين الفنيين الوطنيين خلال رحلته مع الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم وذلك في مواجهة 13 منهم، بينما خسر في واحدة وتعادل في أخرى وفقد أمامهم 5 نقاط.

وجاء الانتصارات الخمسة عشر للاسارتي مع الأهلي بالدوري أمام منافسين يقودهم مدير فني وطني بواقع انتصارين على إنبي بقيادة على ماهر، ومثلهما على حساب مصر للمقاصة في ولاية طلعت يوسف، بالإضافة إلى الفوز على سموحة في ولاية كل من طارق يحيى بالدور الأول وحسام حسن في لقاء الدور الثاني، والتفوق على المصري الذي يقوده إيهاب جلال، وعلى النجوم بولاية رمضان السيد، وعلى حساب الاتحاد بقيادة حلمي طولان، والتفوق على نظيره بالمقاولون عماد النحاس، كذلك المدير الفني السابق لبتروجت محمد عودة، وانتصارات أخرى على حساب كل من الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، والداخلية مع علاء عبدالعال، والجونة في الوقت الذي كان يدربه حمادة صدقي، والفوز على حرس الحدود بقيادة طارق العشري.

أما عن النقاط التي فقدها لاسارتي مع الأهلي في مواجهة المدربين المحليين هذا الموسم، فجاءت بالخسارة على يد بيراميدز في مستهل مشواره مع الفريق الأحمر، حيث كان يقود بيراميدز آنذاك حسام حسن، بالإضافة إلى خسارة نقطتين بالتعادل أمام الإسماعيلي في ولاية المدير الفني الوطني محمود جابر.

ترى هل سيرفع لاسارتي عدد انتصاراته على المدربين الوطنيين بالدوري المصري إلى الرقم 16 في مواجهة الزمالك بالقمة غداً ومن ثم التفوق على خالد جلال، أم سترتفع غلة النقاط التي فقدها أمام المحليين لأكثر من 5 نقاط؟