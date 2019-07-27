شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعسكر فى كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار المسئولون داخل جهاز الكرة بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كمديرا فنيا ، كرواتيا ، لإقامة معسكر خارجي لذئاب الجبل، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري برصيد 48 نقطة، وكان فريق ذذئاب الجبل قد خسر في المباراة الأخيرة بالدوري أمام النادي الأهلي بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدوري العام.

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كان النحاس قد منح لاعبو ذئاب الجبل أجازة لمدة 10 أيام، وذلك بعد انتهاء الفريق من مسابقة الدوري العام بمباراة الأهلي الأخيرة.