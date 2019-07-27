شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعسكر فى كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار المسئولون داخل جهاز الكرة بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كمديرا فنيا ، كرواتيا ، لإقامة معسكر خارجي لذئاب الجبل، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري برصيد 48 نقطة، وكان فريق ذذئاب الجبل قد خسر في المباراة الأخيرة بالدوري أمام النادي الأهلي بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدوري العام.
كان النحاس قد منح لاعبو ذئاب الجبل أجازة لمدة 10 أيام، وذلك بعد انتهاء الفريق من مسابقة الدوري العام بمباراة الأهلي الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يعسكر فى كرواتيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.