شكرا لقرائتكم سفير مصر بإسبانيا يزور شباب اليد قبل ساعات من مواجهة فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمر سليم سفير مصر فى أسبانيا، على زيارة مقر فندق إقامة بعثة منتخب شباب اليد، قبل ساعات من مواجهة فرنسا فى قبل النهائى كأس العالم المحدد لها السادسة مساءً.

مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم المقام فى أسبانيا على حضور

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وقال مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب، أن السفير عقد معه جلسة للاطمئنان على أحوال الفريق و السماع إلى أى مطلب البعثة لتذليل كافة السبل للفريق، مؤكدا له على حضوره لقاء الليلة لمؤازرة أحفاد الفراعنة.

وضرب المنتخب الوطنى لشباب اليد موعدًا مع نظيره الفرنسى فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، فى مواجهة صعبة للفريقين.

و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 ، بينما تأهل منتخب الديوك بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 الخميس الماضى ، قبل أن يحصل المنتخبان على راحة من المباراة أمس الجمعة .