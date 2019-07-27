شكرا لقرائتكم المصري يخطر الجبلاية باختيار الإسماعيلية بدلا من ستاد بورسعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بسبب عملية الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها ستاد النادى المصرى ببورسعيد ، أخطر النادى المصرى، اتحاد الكرة بتحديد ستاد الإسماعيلية ملعبا لمبارياته فى الكونفدرالية الأفريقية، ويترتب على ذلك حرمان المصرى من اللعب عليه بحضور الجماهير، لذا اختار النادى البورسعيدى ستاد الاسماعيلية، كما تم إخطار الكاف بالملعب.

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ويواجه المصري الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا ، في دور الـ64 من البطولة، وستقام مباراة الذهاب أحد أيام 13 أو14 أو 15 سبتمبر ، و الإياب أحد أيام 27 أو28 أو29 من نفس الشهر.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلى يوم 29 يوليو، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعداً لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية، وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو وأمهلها شهراً إضافياً بناءً على طلب الاتحاد المصرى.