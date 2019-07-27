الزمالك يدرس الإطاحة بـ"بوطيب" لهذه الأسباب...

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ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن خالد بوطيب، للتعاقد مع مهاجم سوبر بجانب المغربى أشرف بن شرقى الذى تم التعاقد معه مؤخرًا، أو إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع مهاجم جديد.
وكان الزمالك على بعد خطوات من التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، بعد الاتفاق على سداد الأبيض 10 مليون جنيه بالإضافة إلى اثنان من اللاعبين للفريق الفيومى، إلا أن المفاوضات تعثرت بعدما طلب أنطوى الحصول على مليون و300 ألف دولار، فى الوقت الذى يصل راتب اللاعب الأجنبى بالقلعة البيضاء لـ 400 ألف دولار.
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