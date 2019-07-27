شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس الإطاحة بـ"بوطيب" لهذه الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بسبب عدم تقديمه لمستوى طيب منذ انضمامه للفريق الموسم الحالي ، يدرس مسئولو نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات اللاعب خالد بوطيب حيث شارك اللاعب فى 11 مباراة مع الأبيض بالدورى، أحرز خلالهما 4 أهداف فقط وصنع هدف.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن خالد بوطيب، للتعاقد مع مهاجم سوبر بجانب المغربى أشرف بن شرقى الذى تم التعاقد معه مؤخرًا، أو إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع مهاجم جديد.

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وكان الزمالك على بعد خطوات من التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، بعد الاتفاق على سداد الأبيض 10 مليون جنيه بالإضافة إلى اثنان من اللاعبين للفريق الفيومى، إلا أن المفاوضات تعثرت بعدما طلب أنطوى الحصول على مليون و300 ألف دولار، فى الوقت الذى يصل راتب اللاعب الأجنبى بالقلعة البيضاء لـ 400 ألف دولار.