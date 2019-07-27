شكرا لقرائتكم قبل مباراة القمة 118 .. أيمن حفنى يدخل حسابات جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدرس خالد جلال الدفع بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى فى مواجهة الأهلى، فى القمة 118، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.
ويأتى دراسة خالد جلال الدفع بأيمن حفنى على حساب واحدا من الثنائى محمد إبراهيم أو إبراهيم حسن حيث سيتم حسم ذلك الأمر الليلة من المران الأخير للفريق الأبيض الذى سيقام على استاد برج العرب.
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