شكرا لقرائتكم قبل مباراة القمة 118 .. أيمن حفنى يدخل حسابات جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الجهاز الفنى لنادي الزمالك ، بقيادة خالد جلال، الدخول فى معسكر مبكر قبل مباراة القمة بـ48 ساعة فى برج العرب لتوفير حالة من الهدوء والتركيز، خاصة أن الفريق الأبيض بات لا يمتلك أى فرصة سوى تحقيق الفوز على الأحمر لتعويض جماهيره ضياع بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلى المتوج باللقب برصيد 77 نقطة، للمرة الـ 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويدرس خالد جلال الدفع بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى فى مواجهة الأهلى، فى القمة 118، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى دراسة خالد جلال الدفع بأيمن حفنى على حساب واحدا من الثنائى محمد إبراهيم أو إبراهيم حسن حيث سيتم حسم ذلك الأمر الليلة من المران الأخير للفريق الأبيض الذى سيقام على استاد برج العرب.