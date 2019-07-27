شكرا لقرائتكم اتخاد الكرة يرفض الحكم الخامس فى قمة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اتحاد الكرة أسند إدارة مباراة القمة غدا إلى طاقم حكام مجري، مكون من فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتفيان اولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكما رابعا.
ومن المقرر أن يصل الطاقم مساء اليوم إلى مطار القاهرة، على أن يتوجه غدا الى الاسكندرية لإدارة المباراة التى تقام باستاد برج العرب وبدون جمهور، حيث اكتفى اتحاد الكرة بحضور 30 فردا من الناديين.
كانت لجنة الحكام خاطبت ثمانى دول واتحادات أوروبية لإرسال حكام أجانب للقمة، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها فى معسكرات إعداد الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اتخاد الكرة يرفض الحكم الخامس فى قمة الأهلى والزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.