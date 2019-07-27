شكرا لقرائتكم رودي ينتقل من دورتموند إلى فرانكفورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ناديا بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيان يوم السبت انتقال لاعب خط الوسط سيبستيان رودي من دورتموند إلى آينتراخت بعقد نهائي.
وكان رودي (28 عاماً) لاعب بايرن ميونخ السابق، قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى آينتراخت فرانكفورت لكنه غاب عن الفريق في المباريات الأخيرة بالموسم بسبب إصابة في الركبة تطلبت خضوعه لجراحة.
ووقع سيبستيان رودي عقدا لمدة خمسة أعوام مع آينتراخت فرانكفورت. وقال في بيان: لقد رأيت في الأشهر الستة الماضية مدى التطور بنادي آينتراخت. وسعيد لاستمراري كجزء من ذلك.
وكان رودي قد غاب عن الملاعب طوال موسم 2017 - 2018 بسبب إصابة في أعلى الفخذ.
كانت هذه تفاصيل خبر رودي ينتقل من دورتموند إلى فرانكفورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.