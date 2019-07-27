شكرا لقرائتكم رودي ينتقل من دورتموند إلى فرانكفورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ناديا بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الألمانيان يوم السبت انتقال لاعب خط الوسط سيبستيان رودي من دورتموند إلى آينتراخت بعقد نهائي.

وكان رودي (28 عاماً) لاعب بايرن ميونخ السابق، قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى آينتراخت فرانكفورت لكنه غاب عن الفريق في المباريات الأخيرة بالموسم بسبب إصابة في الركبة تطلبت خضوعه لجراحة.

ووقع سيبستيان رودي عقدا لمدة خمسة أعوام مع آينتراخت فرانكفورت. وقال في بيان: لقد رأيت في الأشهر الستة الماضية مدى التطور بنادي آينتراخت. وسعيد لاستمراري كجزء من ذلك.

وكان رودي قد غاب عن الملاعب طوال موسم 2017 - 2018 بسبب إصابة في أعلى الفخذ.