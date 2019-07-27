Federation الدولي: بث مباشر مباراة مصر وفرنسا عربي شوت كرة اليد مباراة مصر ضد فرنسا اليوم كورة ستار...

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كورة ستار مصر وفرنسا اليوم، ولم يتم التحديد ما إذا سيتم الحصول على حقوق بث مباشر مصر وفرنسا نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد على التليفزيون المصري، خصوصًا أن تلك المواجهة ليست كغيرها من المواجهات، إنما هي الأقوى بعد التأهل إلى المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، وفي هذا المقال نقدم لكم كورة اكسترا مباراة مصر وفرنسا بث مباشر مباريات كرة اليد اليوم.

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ويعتبر منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد الذي حقق إنجازات واسعة خلال تلك البطولة، حيث لم يخسر منذ بداية الموندال الذي تستضيفه إسبانيا، وقد وصل إلى هذه المرحلة ساعيًا في الوصول إلى النهائي ورفع اسم بلاده في البطولة لتحصد لقب عالمي، بعد أن وصلت إلى نصف النهائي عام 2001 ولكن خرجت من البطولة.

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فيما قالت قناة الاتحاد الدولي يويتوب لكرة اليد، أن أداء الفراعنة مبهر جداً، وحصلت مصر على أولى المراكز في تلك البطولة، وأصبحت تنافس كبار الدول في هذه اللعبة، ويستحق التواجد في المونديال بعد المشوار القوي الذي بدأ أمام المنتخب الأسترالي في دور المجموعات.

ويسعى المدير الفني للفريق إلى تذليل الصعاب والعقبات، وتوفير كل ما يحتاجه اللاعبون من راحة وهدوء نفسي، ودراسة مواقع الخصم، من أجل هزيمته، وفي المجمل فإن اللقاء صعب ويحتاج إلى تركيز في يلا لايف مصر وفرنسا مباشر أونلاين.

التشكيل المتوقع، كريم هنداوى – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – كريم أيمن – على زين – يحيى الدرع – عبد الرحمن فيصل – عمر حجاج – إسلام حسن – أحمد خيرى – أحمد الأحمر – يحيى خالد – محمد سند – إبراهيم المصرى – محمد ممدوح هاشم – وسام نوار.