الأهلي يعلن شفاء عمار حمدي من الإصابة ومشاركته في مران اليوم

تماثل عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للشفاء وقد شارك في جزء من مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق المقام بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الأحد في ختام منافسات الدوري.

حيث غاب عمار عن تدريبات الفريق الجماعية قبل التوجه إلى برج العرب الإسكندرية؛ عقب تعرضه لكدمة في وجه القدم أثناء مشاركته في مران الفريق.

وقد ىشارك عمار في تدريبات اليوم السبت، في جزء من المران الجماعي والذي اشتمل على تدريبات بدنية وتدريبات الكرة؛ في إطار التحضير للفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يعسكر في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن خاض مباراة المقاولون العرب، استعدادا للقاء غدا مع الزمالك في أخر مباراة ببطولة الدوري، والذي توج الفريق الأحمر بها رسميا عقب الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، بفارق 5 نقاط أقرب منافسيه.