اكسترا Star: رابط مشاهدة مباراة مصر وفرنسا كرة اليد يلا شوت 4U Kora كورة ستار بث مباشر مصر وفرنسا...

مشاهدة مباراة منتخب مصر للشباب لكرة اليد وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم يلا شوت كورة ستار Yalla shoot كورة لايف بث مباشر مصر وفرنسا كرة اليد IHF Egypt vs France لايف قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد، يدخل المنتخب المصري للشباب كرة اليد اليوم مباراة كبيرة حين يلاقي المنتخب الفرنسي في مباراة السيمي فاينال ” نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب” والمقامة حاليا في أسبانيا، فالمنتخب المصري يحلم بتكرار انجاز جيل عام 93 والذي نجح في اقتناص البطولة حين أقيمت على الأراضي المصرية.

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بث مباشر مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم للشباب لـ كرة اليد Watch كورة اونلاين كورة لايف رابط قناة يوتيوب لمشاهدة مبارة منتخب مصر وفرنسا لكرة اليد اليوم يلا شوت، وقبل انطلاقة مباراة منتخب مصر للشباب لكرة اليد ضد نظيره الفرنس في تمام الساعة 18:00 أشاد الاتحاد الدولي للعبة بمستوى المنتخب المصري وأنه يقدم مستوى مبهر وبكل تأكيد له مكانته وسط الكبار وهو ما يحاول لاعبو مصر اليوم اثباته من خلال تأكيد تفوقهم وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

بث مباشر مباراة كرة اليد مصر وفرنسا

بث مباشر مباراة كرة اليد مصر وفرنسا My Kora رابط يوتيوب مشاهدة مباراة كرة اليد منتخب مصر اليوم في نصف النهائي كأس العالم للشباب كرة اليد بين مصر فرنسا كورة ستار لايف، ويتوالى الاعجاب من الجميع بستواهم حتى هنأهم الكابتن أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأول لكرة اليد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا أنهم “رجالة” على حد وصفه وأنهم يستحقون الميدالية الذهبية والتتويج بالبطولة

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سيتم تفعيل البث المباشر للقاء فور انطلاقه بعد عدة دقائق

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يذكر أن تأهل المنتخب المصري للشباب لهذا الدور جاء بعد الفوز على النرويج بنتيجة 29-27 في مباراة شهدت العديد من التقلبات