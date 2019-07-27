رسميا.. رياض بودبوز ينضم إلى سانت إيتيان

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أعلن نادي سانت اتيان السبت تعاقده مع رياض بودبوز لثلاثة أعوام قادما من نادي ريال بيتيس الإسباني، في انتقال يعيد لاعب خط الوسط الجزائري الى الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخضع اللاعب البالغ 29 عاما للفحص الطبي الروتيني الجمعة، قبل أن يعلن النادي اليوم إبرام اتفاق من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى نهاية موسم 2021-2022.

وجاء في بيان النادي الفرنسي "السبت، أصبح رياض بودبوز رسميا لاعبا في سانت اتيان. النادي وريال بيتيس أبرما اتفاقا لانتقال لاعب خط الوسط الدولي الجزائري الى سانت اتيان، وتوقيع عقد لثلاثة أعوام".

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ورفضت مصادر النادي أن تكشف لوكالة فرانس برس قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل إعلام فرنسية بما بين 3,5 وأربعة ملايين يورو.

ونقل بيان النادي عن بودبوز قوله "أنا سعيد جدا وفخور جدا بالتوقيع مع سانت اتيان. أدرك أنني انضم الى أحد أكبر الأندية الفرنسية"، منوها بالعلاقة التي تربطه بالمدرب غيسلان برانتان الذي سبق له أن أشرف عليه في باستيا، وزميله السابق في الأخير التونسي وهبي الخزري.

وترك الجزائري الدوري الفرنسي في 2017 عندما انتقل من مونبلييه الى ريال بيتيس الذي أعاره في كانون الثاني/يناير الماضي لمواطنه سلتا فيغو.

ويأتي التعاقد المرتقب مع بودبوز الذي بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث احترف مع سوشو (2004-2008 مع الفرق العمرية و2008-2013 مع الفريق الأول) ثم باستيا (2013-2015) ومونبلييه (2015-2017)، بعد رحيل المهاجم ريمي كابيلا الى الدوري الروسي.