ذهبية 50 م فراشة لسيوستروم وبرونزية للمصرية عثمان في مونديال السباحة

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أحرزت السويدية سارة سيوستروم ذهبية سباق 50 م فراشة للمرة الثالثة تواليا ضمن بطولة العالم للسباحة، بحلولها أولى في السباق الذي أقيم السبت ضمن منافسات مونديال 2019 المقام في غوانغجو الكورية الجنوبية.

وحققت السويدية زمن 25,02 ثانية، متقدمة على الهولندية رانومي كروموفيديويو (25,35 ث)، والمصرية فريدة عثمان (25,47 ث) التي احتفظت بالميدالية التي توجت بها أيضا في مونديال 2017 في المجر.

وهي الذهبية الأولى التي تنالها سيوستروم البالغة 25 عاما هذا الأسبوع، بعد فضية سباق 100 م فراشة وبرونزية 100 م حرة، وأضافتها الى ذهبية السباق ذاته التي أحرزتها في مونديالي 2015 (روسيا) و2017.