شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى خاصية الحكم الإضافى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى اتحاد الكرة، تعيين الحكم الإضافى فى مباراة الأهلى والزمالك فى ختام الدورى العام غدا..وذلك لتعيين حكام أجانب من المجر لادارة اللقاء .

وأعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة القمة غدا إلى طاقم حكام من المجر، ويتكون طاقم حكام القمة من فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتفيان اولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكما رابعا.

ويصل الطاقم مساء اليوم إلى مطار القاهرة، على أن يتوجه غدا الى الاسكندرية لإدارة المباراة التى تقام باستاد برج العرب وبدون جمهور، حيث اكتفى اتحاد الكرة بحضور 30 فردا من الناديين.

وكانت لجنة الحكام خاطبت ثمانى دول واتحادات أوروبية لإرسال حكام أجانب للقمة، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها فى معسكرات إعداد الموسم الجديد.