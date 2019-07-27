شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على 10.5 مليون جنيه من الراحلين الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن القيمة المالية التى ستحصل عليها القلعة البيضاء من انتقال 4 لاعبين إلى نادى الاتحاد السكندرى بجانب إعارة باسم مرسى للإنتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأوضح المصدر إن قيمة انتقال الـ5 لاعبين من قلعة ميت عقبة وصلت إلى 10 ملايين ونصف المليون جنيه.

وانتقل الثنائى عماد السيد وإسلام جمال للاتحاد السكندرى بشكل نهائى للاتحاد فيما تم إعارة أحمد رفعت ورزاق سيسيه لزعيم الثغر وكذلك إعارة باسم مرسى المنتهى إعارته لنادى سموحة إلى صفوف الإنتاج الحربى لمدة موسم واحد.

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فيما جاء الاتفاق بين إدارة الزمالك ونادى الاتحاد السكندرى على تنفيذ انتقال عماد السيد حارس الأبيض عقب الانتهاء من مباراة الأهلى فى القمة 118 بالدورى التى ستقام غدا الأحد، نظرًا للأزمة التى يعانى منها مركز حراسة المرمى بالأبيض عقب إصابة محمود جنش، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، أثناء مشاركته مع الفراعنة فى التدريبات قبل مواجهة منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى انتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب وخروج المنتخب الوطنى من دور الـ 16، حيث أجرى جنش عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس، وسيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر.

كما أوضح المصدر ذاته إن الزمالك حصل على جزء من القيمة المالية الخاصة بصفقات الاتحاد على أن يحصل على باقى القيمة المالية بعد تنفيذ انتقال عماد السيد عقب لقاء القمة.