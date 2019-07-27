شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب زامورا يكشف مصير جهاز الزمالك وملايين المعارين وكواليس الصفقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "سوبر كورة" سادس حلقات "ملعب زامورا" وهو البرنامج المختص بأخبار نادى الزمالك والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل قلعة ميت عقبة، سواء على مستوى إدارة النادى الأبيض أو اللاعبين أو الأمور المختلفة، الذى يُذاع أسبوعياً يوم السبت عبر موقع سوبر كورة.
وتتناول الحلقة السادسة من ملعب زامورا العديد من الكواليس الخاصة بانتقالات الزمالك والقادمين إلى القلعة البيضاء بجانب مصير الجهاز الفنى للفريق بعد الانتهاء من مباراة الأهلى فى القمة 118، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز بجانب القيمة المالية التى حصل عليها الزمالك من المعارين.
كما تشهد حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملعب زامورا العديد من الكواليس الخاصة بالدخول فى منافسة مع بيراميدز على أحد لاعبى الإنتاج الحربى، بجانب الكشف عن ما يخطط له الزمالك خلال الفترة الحالية في صفقاته ومستقبل عدد من اللاعبين من الفريق بخلاف مدى إمكانية استقدام حسام البدرى لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض.
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