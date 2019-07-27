تعرف على منافس منتخب شباب اليد حال التأهل إلى نهائى المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب شباب اليد إلى تخطى فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا فى اللقاء الذى سيجمعهما فى السادسة مساء اليوم السبت من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.
وفى حال تأهل منتخب شباب اليد إلى النهائى سيلتقى مع الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا.
ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق نتائج مذهلة بالنسخة الحالية للمونديال، وأصبح شباب الفراعنة أول منتخب غير أوروبى فى تاريخ بطولات العالم يفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات والستة عشر والثمانية بمجموع 7 مباريات، وحقق المنتخب المصرى الفوز فى الدور التمهيدى على أستراليا بنتيجة ( 44- 17) ونيجيريا (47- 30)، واكتسح العملاق السويدى بنتيجة (32-22)، ثم كوريا الجنوبية بنتيجة ( 38- 36 ) وحقق فوزا تاريخيا على فرنسا بنتيجة (37 - 32)، وفى دور الـ16 تغلب على صربيا ( 30 - 29)، قبل أن يخطف النرويج فى دور الثمانية بنتيجة ( 29-27 ).
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