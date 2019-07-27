شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس منتخب شباب اليد حال التأهل إلى نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب شباب اليد إلى تخطى فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا فى اللقاء الذى سيجمعهما فى السادسة مساء اليوم السبت من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

وفى حال تأهل منتخب شباب اليد إلى النهائى سيلتقى مع الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا.

Advertisements